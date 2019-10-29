Роспотребнадзор научил, как избежать инсульта

В числе факторов риска, которые могут привести к инсульту, называются малоподвижный образ жизни. По словам медиков, всего полчаса упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю на 25% снижают риск инсульта. Кроме того, более 50% случаев инсульта связано с последствиями неправильного питания. В этой связи специалисты рекомендуют включать в рацион больше растительных продуктов и снизит долю мяса и рыбы.

Также в группе риска люди, страдающие избыточным весом (22%) и ожирением (64%), пишут Известия.

«Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца, и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела», — говорится в сообщении.

Курильщики, выкуривающие 20 сигарет в день, увеличивают вероятность инсульта в шесть раз.

Ранее в эфире НСН диетолог Маргарита Королева подтвердила, что систематическое употребление кофе при гипертонии увеличивает вероятность инсульта. «Кофе, тем более на голодный желудок, это не завтрак – это напиток. Хоть он немного бодрит, позволяет быстрее проснуться за счет увеличения частоты сердечных сокращений, но он действительно вызывает эти нюансы по состоянию здоровья», - заявила она.

