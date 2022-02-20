Перечислены продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике

В холоде в этих продуктах появляются опасные вещества, способные привести к разрушению печени. По словам экспертов, в некоторых продуктах при низких температурах вырабатываются вещества афлатоксины, которые способны разрушить печень и ослабить иммунитет.

Также в холод нельзя отправлять приправы и специи. Что касается тропических фруктов, то низкие температуры не сохранят их свежесть, а только ускорят процесс гниения.

Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней. В противном случае употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье, отметили медики.

Напомним, вареный рис после того, как будет помещен в холодильник, улучшит свои свойства для профилактики заболеваний желудка и кишечника. За ночь в нем появляется большое количество устойчивого крахмала, полезного в борьбе с различными заболеваниями.

