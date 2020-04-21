В Роскачестве напомнили о правилах продуктового соседства в холодильнике

Специалисты Роскачества представили рекомендации по хранению продуктов в холодильнике. На сайте ведомства отмечается, что они должны находиться в упаковках или быть закрыты крышками – в случае их порчи споры плесени не смогут распространиться по всему холодильнику. Кроме того, при таких условиях хранения, одни продукты не будут пахнуть другими.

Эксперты также отметили, что скоропортящиеся продукты лучше не размещать на дверце холодильника, поскольку температура там выше. Так, творог лучше всего хранить поглубже. А, к примеру, молоко в пакете после вскрытия не стоит размещать рядом с фруктами и овощами, потому что в процессе гниения споры плесени могут попасть в напиток. Также не рекомендуется хранить готовые продукты рядом с сырым мясом. Помимо этого, не лучшими соседями будут рыба или специи со сливочным маслом, сыром и яйцами, отмечают Известия.