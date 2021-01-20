Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антител
Китайские ученые выявили штамм коронавируса, который вызывает повторное заболевание даже при наличии антител после этого заболевания, передает РИА Новости.
Новый штамм вызывает заболевания в срок от 19 до 57 суток, при этом заболевание не всегда проходило легче. Причиной является недостаток Т-клеточного ответа на патоген.
В настоящий момент вопрос о сроке, на который формируется иммунитет от коронавируса, является дискуссионным, разные исследования оценивают его от нескольких месяцев до восьми.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю с 11 по 17 января от коронавируса умерли 93 882 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. Количество умерших от COVID-19 за всё время превысило два миллиона человек.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что никаких поводов волноваться о числе смертей от коронавируса нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru