Перечислены главные последствия недосыпа

Накопившийся недосып нельзя игнорировать, так как он может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье, пишет издание Ilta-Sanomat.

Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250 процентов

Из-за нехватки сна мозг полностью не восстанавливается, появляется усталость, которая не дает сосредоточиться и негативно влияет на точность и память, что в свою очередь замедляет реакции. Отмечается, что даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.

Кроме того, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса, так как возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем требуется. Также недосып приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления.

Уставший человек больше подвержен раздражению, что грозит депрессией.

Привычка добирать время сна во время выходных чревата нарушением режима и проблемами со здоровьем. О том, как правильно компенсировать рабочий недосып, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗдоровьеСон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры