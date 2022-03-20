Перечислены главные последствия недосыпа
Накопившийся недосып нельзя игнорировать, так как он может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье, пишет издание Ilta-Sanomat.
Из-за нехватки сна мозг полностью не восстанавливается, появляется усталость, которая не дает сосредоточиться и негативно влияет на точность и память, что в свою очередь замедляет реакции. Отмечается, что даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.
Кроме того, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса, так как возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем требуется. Также недосып приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления.
Уставший человек больше подвержен раздражению, что грозит депрессией.
Привычка добирать время сна во время выходных чревата нарушением режима и проблемами со здоровьем. О том, как правильно компенсировать рабочий недосып, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.
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