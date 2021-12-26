Переболевших коронавирусом предупредили об опасности занятий спортом

После перенесенного COVID-19 у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасно заниматься спортом, сообщает URA.ru со ссылкой на иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

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По словам медика, по этой причине даже после легко течения заболевания коронавирусом переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца. У большей числа людей после болезни возникает миокардит, а у старшего возраста — перикардит. При этом Крючков добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

Эксперт советует переболевшим гулять на свежем воздухе, ходить на лыжах или бегать непродолжительное время.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов заявил, что отсутствие прививки — самый опасный фактор риска смерти от коронавируса. По его словам, основными факторами риска при COVID-19 являются хронические болезни, возраст, лишний вес, диабет и сосудистые заболевания, однако по степени опасности все факторы превосходит отсутствие вакцинации.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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