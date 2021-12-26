Переболевших коронавирусом предупредили об опасности занятий спортом

По словам медика, по этой причине даже после легко течения заболевания коронавирусом переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца. У большей числа людей после болезни возникает миокардит, а у старшего возраста — перикардит. При этом Крючков добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

Эксперт советует переболевшим гулять на свежем воздухе, ходить на лыжах или бегать непродолжительное время.

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов заявил, что отсутствие прививки — самый опасный фактор риска смерти от коронавируса. По его словам, основными факторами риска при COVID-19 являются хронические болезни, возраст, лишний вес, диабет и сосудистые заболевания, однако по степени опасности все факторы превосходит отсутствие вакцинации.

