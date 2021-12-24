В мире за неделю выявлено более 5 млн заражений коронавирусом
24 декабря 202121:19
В мире число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 5,2 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, за неделю число заражений выросло на 0,8 млн.
Согласно собственным подсчетам агентства, такой уровень заболеваемости за неделю был в последний раз в мае текущего года.
Увеличение количества зараженных медики связывают с новым штаммом коронавируса «омикрон», который является более заразным, чем другие штаммы.
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Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
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24 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru