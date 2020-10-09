Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах заболевания

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рассказали о появлении нетипичных симптомов COVID-19 – они выходят за рамки официальных списков. Об этом пишет Medicalxpress, ссылаясь на заявление доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Специалист отметила, что, к примеру, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти и развившейся бессоннице. Также в список нетипичных симптомов вошли необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос, а также проблемы с сердцем. Необычные для COVID-19 симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как пациент выписался из больницы.

Натали Ламберт настаивает на том, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.