Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах заболевания
Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рассказали о появлении нетипичных симптомов COVID-19 – они выходят за рамки официальных списков. Об этом пишет Medicalxpress, ссылаясь на заявление доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.
Специалист отметила, что, к примеру, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти и развившейся бессоннице. Также в список нетипичных симптомов вошли необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос, а также проблемы с сердцем. Необычные для COVID-19 симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как пациент выписался из больницы.
Натали Ламберт настаивает на том, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.
Между тем, В России за минувшие сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Новые инфицированные зарегистрированы в 85 регионах страны, сообщает Свободная пресса. Из новых заразившихся примерно у четверти (27%) отсутствуют клинические проявления болезни.
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