«Сбер» предсказал пик заболеваемости коронавирусом в России

В «Сбере» спрогнозировали пики заболеваемости коронавирусом, они могут прийтись на 8 или 12 ноября. Прогноз составили на базе эпидемиологического симулятора, банк опубликовал модель на своем сайте.

При этом в прогнозе отметили, что в Москве пик заболеваемости возможен раньше – 17 или 24 октября. Эксперты допустили несколько вариантов развития событий с учетом того, как россияне будут соблюдать меры профилактики. При частом нарушении мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, а ежедневный прирост составит 21968. В более оптимистичном варианте, когда меры нарушают редко, прирост за сутки составит 17645, а пик заболеваемости наступит 8 ноября.

Согласно прогнозу по Москве, в случае соблюдения мер предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с максимальным суточным приростом в 4895 человек. При частых нарушениях пик наступит позже – 24 октября с приростом 7296 заразившихся в сутки.

Число выявленных за сутки инфицированных растет в России с конца сентября. Последние три дня в стране ежесуточно выявляют более 11 тыс. новых зараженных. Это сравнимо с показателями первой половины мая, когда в России был пик пандемии.

