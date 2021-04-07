Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с новой проблемой для здоровья

Заболевания кожи могут стать одним из неприятных последствий перенесённого коронавируса. Причём, есть риск обострения как уже имеющихся, так и возникновения новых, предупредила врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.

Она пояснила, что кожа может отреагировать на коронавирус вне зависимости от тяжести COVID-19 у конкретного человека. Чаще такого рода проблемы отмечаются у женщин, уточнила специалист в эфире «Радио 1».

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Среди таких проявлений - высыпания, проявление сосудистого рисунка, точечные кожные кровоизлияния, ухудшение состояния ногтей, тусклый цвет лица, а также акне (угри), розацеа (хроническое расширение мелких и поверхностных сосудов кожи лица), купероз (истончение стенок сосудов, приводящее к покраснению на разных участках кожи)

Однако на первом месте оказывается алопеция – прогрессирующее выпадение волос. По наблюдениям госпожи Байрамуковой, более часто кожные изменения после заболевания COVID-19 образуются в зоне локтевого сгиба, на лице, в области подмышек – в тех областях, где нагрузка на кожный покров максимальная.

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ФОТО: pixabay.com
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