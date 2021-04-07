Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с новой проблемой для здоровья

Заболевания кожи могут стать одним из неприятных последствий перенесённого коронавируса. Причём, есть риск обострения как уже имеющихся, так и возникновения новых, предупредила врач-косметолог, дерматолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.

Она пояснила, что кожа может отреагировать на коронавирус вне зависимости от тяжести COVID-19 у конкретного человека. Чаще такого рода проблемы отмечаются у женщин, уточнила специалист в эфире «Радио 1».