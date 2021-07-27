Педиатр: грудные дети беззащитны перед COVID-19

Для детей грудного возраста не существует лекарств от коронавируса, поэтому единственная защита – здоровые родители, заявил врач-вирусолог и педиатр Евгений Тимаков.

По словам специалиста, с распространением штамма «дельта» коронавирусом стали чаще заражаться дети. У грудничков показатель заражения вырос сразу в 26 раз. В связи с этим взрослым лучше привиться от коронавируса, посоветовал Тимаков.

«Эффективнее лекарства, чтобы не принести инфекцию домой, чем вакцинация на данный момент не существует», - сказал он в эфире «Радио 1».

Ранее Тимаков выступил за вакцинацию подростков с 14 лет – при условии, что будет оказана эффективность вакцины и подобраны соответствующие дозы.

