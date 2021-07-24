Вирусолог: Вакцинация от COVID-19 может быть показана детям от 14 лет
Прививка от коронавируса может быть показана подросткам от 14 до 18 лет в случае успешного испытания вакцины для детей. Об этом сообщил главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.
«Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста, потому что их организм почти как взрослый. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их. Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины», — рассказал медик в беседе с ТАСС.
Эксперт отметил, что наиболее распространенный сейчас штамм «дельта» чаще поражает детей, однако пока нет данных о тяжести протекания болезни. Эта информация будет получена в сентябре-октябре: станет ясно, «как дельта-штамм проявляется у детей, насколько чаще наблюдаются осложнения».
Напомним, в июне в Москве начались клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» у подростков 12-17 лет. В течение года участники испытаний будут находиться под наблюдением врачей. По итогам третьей фазы испытаний препарата, которая начнется в конце лета, будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.
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