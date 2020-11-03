Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства на следующей неделе

По ее словам, по нормативу один пациент сможет получить лекарств на более чем 7,8 тыс. рублей.

Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19. При этом лабораторное подтверждение диагноза может быть получено позже.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил довести до регионов 5 млрд на лекарства COVID-больных, сообщает РЕН ТВ.

