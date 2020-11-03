Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства на следующей неделе

Пациенты с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства на следующей неделе. ОБ этом сообщила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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По ее словам, по нормативу один пациент сможет получить лекарств на более чем 7,8 тыс. рублей.

Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19. При этом лабораторное подтверждение диагноза может быть получено позже.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил довести до регионов 5 млрд на лекарства COVID-больных, сообщает РЕН ТВ.

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