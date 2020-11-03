Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат бесплатные лекарства на следующей неделе
Пациенты с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства на следующей неделе. ОБ этом сообщила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее словам, по нормативу один пациент сможет получить лекарств на более чем 7,8 тыс. рублей.
Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19. При этом лабораторное подтверждение диагноза может быть получено позже.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил довести до регионов 5 млрд на лекарства COVID-больных, сообщает РЕН ТВ.
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