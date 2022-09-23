«Пандемия и СВО»: Психолог объяснил спрос россиян на антидепрессанты

Россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября, чем за тот же период годом ранее. Всего за это время граждане купили свыше 2,5 миллиона упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 миллиарда рублей. Ениколопов считает, что спрос на седативные препараты связан с последствиями пандемии и военной спецоперацией на Украине.

«Несколько причин. Первая – общая атмосфера. У нас еще ощущается хвост пандемии – 2 года стресса, которые сильно истощили людей, а потом началась спецоперация. Вторая – рост цен на лекарства. Люди, принимающие антидепрессанты, волнуются, будут ли привычные для них препараты, сколько они будут стоить, потому и фиксируется рост продаж. Все знают, что потребление спиртного помогает снятию тревоги, но отсутствие меры приводит к алкоголизации и деградации. Тоже самое с антидепрессантами, потому нужно консультироваться с врачом», - сказал Ениколопов.

Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что симулировать депрессию невозможно, а препараты для лечения недуга продаются по рецепту врача.

«Симулировать депрессию сложно, если только врач плохой попался. Препараты отпускаются по рецепту врача. Есть и градация по их воздействию, некоторые из них можно купить не только по рецепту психиатра, но и терапевта», - отметил Ениколопов.

Признаком депрессии, по словам психолога, может быть плохое настроение.

«Без приема препаратов вылечить депрессию можно, но нужно для этого идти к психотерапевту. К примеру, постоянно плохое настроение во многом является признаком депрессии», - резюмировал Ениколопов.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в эфире НСН опровергла связь диабета с отсутствием аппетита.

