Падение спроса на презервативы объяснили нерегулярной половой жизнью россиян

«Частично на это влияет возросшая стоимость презервативов, частично — то, что люди перестают вести активную половую жизнь. К нам в клинику обращаются пары, у которых не наступает беременность, а мы нередко выясняем, что интимная связь у них бывает раз в месяц-два. Связано это с тем, что жизнь в большом городе связана с большими нагрузками, в том числе и на работе, со стрессом, с редкими отпусками, поэтому сексуальные отношения уходят на второй, а то и на третий план», — сказала Милютина.

В заключение врач заявила, что сегодня россияне все чаще прибегают к не самому надежному методу контрацепции — прерванному половому акту, при этом роста случаев заболевания инфекциями, передающимися половым путем, не наблюдается.

Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила, что медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретровирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца.

