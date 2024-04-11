Падение спроса на презервативы объяснили нерегулярной половой жизнью россиян
В качестве метода контрацепции россияне все чаще практикуют прерванный половой акт, но это не самый эффективный способ, сказала НСН Мария Милютина.
Снижение продаж презервативов можно объяснить тем, что россияне перестали вести активную половую жизнь — сказываются большие нагрузки, стресс и прочие негативные факторы жизни в крупных городах. Об этом НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что продажи презервативов в России упали до пятилетнего минимума. Так, в 2023 году в аптеках было продано лишь 3,1 млн упаковок (в 2020 году — 4,8 млн упаковок). При этом спрос на противозачаточные таблетки увеличился. Милютина объяснила падение спроса на презервативы, в частности, тем, что современные люди перестают вести активную половую жизнь.
«Частично на это влияет возросшая стоимость презервативов, частично — то, что люди перестают вести активную половую жизнь. К нам в клинику обращаются пары, у которых не наступает беременность, а мы нередко выясняем, что интимная связь у них бывает раз в месяц-два. Связано это с тем, что жизнь в большом городе связана с большими нагрузками, в том числе и на работе, со стрессом, с редкими отпусками, поэтому сексуальные отношения уходят на второй, а то и на третий план», — сказала Милютина.
В заключение врач заявила, что сегодня россияне все чаще прибегают к не самому надежному методу контрацепции — прерванному половому акту, при этом роста случаев заболевания инфекциями, передающимися половым путем, не наблюдается.
Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила, что медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретровирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орске засыпали основное место прорыва дамбы
- Аналитик Юшков допустил дефицит бензина в России в мае из-за атак ВСУ
- Дочь актера Панина не прошла пробы на роль в сериале «Слово пацана»
- Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность государства
- СМИ: В США выигравшему $1,3 млрд в лотерею Powerball отказались выдать деньги
- Актер Тиль Швайгер может потерять ногу из-за сепсиса
- Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности
- Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основную программу Канн
- Врач назвала физкультуру и правильное питание профилактикой болезни Паркинсона
- Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru