Минздрав: Есть запас препаратов для пациентов с ВИЧ минимум на два месяца

Медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретовирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

Отмечается, что при необходимости препараты могут перераспределить между субъектами страны.

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До этого представители движения «Пациентский контроль» заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА. В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой говорится, что из-за отсутствия препаратов врачи вынуждены менять схемы и возвращаться к вариантам лечения, которые ранее были отменены из-за серьезных побочных эффектов.

Дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с увеличением числа больных и проблемами в закупках лекарств, рассказал глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ВИЧМинздравЛекарства

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