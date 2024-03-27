Минздрав: Есть запас препаратов для пациентов с ВИЧ минимум на два месяца

Медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретовирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

Отмечается, что при необходимости препараты могут перераспределить между субъектами страны.