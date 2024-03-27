Минздрав: Есть запас препаратов для пациентов с ВИЧ минимум на два месяца
Медицинские учреждения Федерального медико-биологического агентства обеспечены антиретовирусными препаратами, которые предназначены для пациентов с ВИЧ-инфекцией, более чем на два месяца, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.
Отмечается, что при необходимости препараты могут перераспределить между субъектами страны.
До этого представители движения «Пациентский контроль» заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА. В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой говорится, что из-за отсутствия препаратов врачи вынуждены менять схемы и возвращаться к вариантам лечения, которые ранее были отменены из-за серьезных побочных эффектов.
Дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России связан с увеличением числа больных и проблемами в закупках лекарств, рассказал глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Есть запас препаратов для пациентов с ВИЧ минимум на два месяца
- Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом
- В Белгороде в административное здание врезался беспилотник
- Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте
- Опрос: 13% россиян столкнулись с мошенничеством после теракта в «Крокусе»
- Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат
- АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей
- СМИ: Байден и Шольц не успели предложить Москве обменять Навального
- В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту
- В России за 2023 год прибавилось шесть долларовых миллиардеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru