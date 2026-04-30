Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

В разработанном ведомством проекте постановления кабмина указано, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Также в документе говорится, что в следущем году связанные с праздниками длинные выходные будут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Ранее в Общественной палате РФ предложил сделать непрерывными майские праздники и отдыхать с 1 по 9 мая за счет январских выходных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

