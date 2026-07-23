Россиянам рассказали, как заснуть «без таблеток»

Сегодня заснуть без специальных добавок не могут люди с повышенной тревожностью, так как информационное поле перегружено, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

«Не спится без «допинга», потому что у нас очень сильно перегружено информационное поле. Народ очень тревожный становится, много противоречивой информации. А у нас на любую ситуацию сейчас есть таблеточка. При нарушениях сна в Европе рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, если нарушения сна не связаны с сопутствующими диагнозами. Если можно обойтись без препаратов, то лучше их не принимать. Мелатонин не вредит, но многие ошибаются, думая, что это гарантированно поможет», - отметила она.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подчеркнул, что есть и более простые способы заснуть.

«Российские сомнологи предлагают простые способы. За час до сна уберите гаджет, прогуляйтесь, примите душ. Надо убрать все светящиеся приборы, мешающие выработке мелатонина перед сном. Нарушить физиологию, просто принимая таблетки, нельзя», - добавил он.

Россияне все чаще прибегают к мелатонину: годовой оборот препарата достиг почти пяти миллиардов рублей. Популярность активно «таблетированного сна» растет, пишет «База». За прошедший год было продано свыше восьми миллионов упаковок мелатонина на сумму 4,7 миллиарда рублей, сообщили аналитики системы «Честный знак».

Мелатонин – это гормон, назначаться самостоятельно он не может, поэтому он должен считаться полноценным лекарственным препаратом, рассказал НСН врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

