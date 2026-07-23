Уходят в серую зону: Врач Продеус назвал невыгодным аптечный бизнес в России

Человеческая или ветеринарная аптека – это тяжелейший бизнес с низкой маржой, игроки уходят с рынка, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«К большому сожалению, человеческая или ветеринарная аптека – это тяжелейший бизнес с низкой маржой, а цены здесь жестко регулируются государством. Конечные продавцы после оптовиков имеют очень невысокие цены на рецептурные препараты. Поэтому все больше будут из этого бизнеса уходить, потому что он становится исключительно невыгодным. Особенно на фоне того, что туда начинают влезать маркетплейсы, которые имеют возможность демпинговать. Я могу сказать, что во многом аптеки становятся пунктом выдачи лекарств, которые заказываются через интернет. Маржа здесь 4%. Это создает возможность для серой зоны и постоянному нарушению законодательства», - рассказал он.

Число отравлений БАДами увеличилось в четыре раза за последние пять лет из-за отсутствия контроля, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

