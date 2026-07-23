Можно купить все: В России призвали ужесточить контроль за ветаптеками

В России необходимо ужесточить контроль за ветаптеками, заявила клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

«Ветеринарные аптеки никто не контролирует. Контроль за ветеринарными препаратами значительно ниже, полицию не очень интересуют их препараты и кто туда приходит. Поэтому у ветаптек есть возможность продавать препараты с содержанием психотропных составляющих. Да, они нарушают закон. Но если аптеки-однодневки постоянно подвергаются проверкам, контрольным закупкам МВД, доходит до штрафов, сроков и закрытий. А что с ветаптеками, которые чаще всего открыты при больших сетевых магазинах? Ничего! Если мы даже макретплейсы из этой схемы убираем, контроль за оборотом ветеринарных препаратов, содержащих психоактивные вещества, должен быть ужесточен! И сотрудники МВД должны это контролировать, и штрафы должны быть соответствующими!», - призвала она.

Новый опасный тренд среди подростков набирает обороты. Как сообщают СМИ, молодежь активно скупает препараты, предназначенные для животных.

Проблема употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних остаётся одной из самых сложных для системы здравоохранения. По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ.

