Новые курсы по этике и этикету помогут школьникам освоить навыки общения и поведения, но из-за загруженности обязательной программы дети должны осваивать их факультативно, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести в школах курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения, отметив их важность для формирования личности ребенка.

«Такой курс не должен входить в обязательную программу, потому что она и так перегружена. В некоторых частных школах занятия по этике и этикету есть. Они дают навыки общения, построения речи, взаимодействия. Все это очень неплохо для детей. Если ты будешь уметь общаться, выстраивать отношения с людьми, достигнешь успеха в жизни. Педагог должен вести этот урок в интересной форме, предлагая детям что-то рассказывать о себе, наглядно показывать, насколько такие знания могут быть важны. Интерес к предмету будет зависеть именно от педагогических способностей и усердия педагога, который будет его вести. В этом случае очень многие захотели бы этим заниматься в качестве факультатива», - считает Леткова.