Родители объяснили, как учить этикету в школах
Умение общаться и выстраивать отношения сделают школьников в будущем более успешными, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова.
Новые курсы по этике и этикету помогут школьникам освоить навыки общения и поведения, но из-за загруженности обязательной программы дети должны осваивать их факультативно, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести в школах курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения, отметив их важность для формирования личности ребенка.
«Такой курс не должен входить в обязательную программу, потому что она и так перегружена. В некоторых частных школах занятия по этике и этикету есть. Они дают навыки общения, построения речи, взаимодействия. Все это очень неплохо для детей. Если ты будешь уметь общаться, выстраивать отношения с людьми, достигнешь успеха в жизни. Педагог должен вести этот урок в интересной форме, предлагая детям что-то рассказывать о себе, наглядно показывать, насколько такие знания могут быть важны. Интерес к предмету будет зависеть именно от педагогических способностей и усердия педагога, который будет его вести. В этом случае очень многие захотели бы этим заниматься в качестве факультатива», - считает Леткова.
Место для нового курса найдется, подчеркнула председатель Ассоциации родительских комитетов, если удастся разгрузить обязательную школьную программу от необязательных для детей знаний.
«Обязательная школьная программа сейчас перегружена не столько из-за объема информации, которую детям необходимо усвоить, сколько из-за непродуманности: в ней очень много лишнего, что не пригодится при поступлении в вуз. Знания, которые им не нужны, отбивают у школьников вообще какое-либо желание учиться и не приучают к тому, чтобы самостоятельно мыслить. Если программу пересмотреть, оптимизировать, подвести к возрасту обучающихся, тогда найдется место и для таких предметов, как культурное воспитание, риторика…», - полагает собеседница НСН.
Между тем сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН назвал инициативу по внедрению занятий по этикету и культуре общения неэффективной, ресурсозатратной и неспособной решить системные проблемы образования.
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