«Минимальный размер оплаты труда растёт, растёт и средняя зарплата, и пенсионеры охотнее возвращаются в экономику. В 2014 году официально, с уплатой страховых взносов, в экономике трудилось 14 миллионов пенсионеров, в 2016 году — 9,6 миллиона, а сейчас — 7,3 миллиона. При этом пенсионеры действительно стали больше работать. Почему так происходит? Во‑первых, вернулась индексация пенсий работающих пенсионеров. Главной проблемой 2016 года и причиной столь значительного сокращения числа работающих граждан старшего возраста в экономике как раз и стало отсутствие индексации пенсий для этой категории. Как только индексацию возобновили, пенсионеры начали возвращаться в экономику. Более того, сейчас довольно большой процент пенсионеров работает на таких должностях, как педагоги и медицинские работники, — то есть там, где особенно востребованы высококвалифицированные кадры, а возраст не является определяющим фактором. Кроме того, продолжают трудиться и те, кто вышел на пенсию досрочно: такое возможно, например, в 50 лет. Конечно, человек не хочет сидеть дома и потому продолжает работать», — сказала собеседница НСН.

Согласно информации от Социального фонда России, к началу 2026 года число пенсионеров в стране превысило 40,5 млн человек; при этом порядка 7,2 млн из них по‑прежнему заняты на официальной работе. Данные рекрутинговых платформ свидетельствуют о том, что за последний год спрос со стороны пенсионеров на трудоустройство и подработку увеличился приблизительно на 18%.

В числе самых популярных направлений для трудоустройства — торговля, услуги, логистика, охранная деятельность, производственный сектор и административные позиции. Работодатели всё активнее ценят специалистов старшего поколения: в ситуации, когда уровень безработицы достиг рекордно низких значений, а нехватка кадров ощущается особенно остро, такие качества сотрудников, как накопленный опыт, ответственность и трудоспособность, становятся серьёзным конкурентным преимуществом.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян сказал НСН, что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу, но для них открыты не все специальности.

