СМИ: Военный самолёт потерпел крушение в Подмосковье

Военный самолёт потерпел крушение в Одинцовском районе Московской области. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Shot.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

По словам очевидцев, борт упал в поле неподалёку от Звенигорода. Он отметили, что пилоты, которые успели увести самолёт в сторону от жилых домов, успели катапультироваться.

Официального подтверждения о крушении пока нет.

Ранее более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Московская ОбластьПроисшествиеКрушение Самолета

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