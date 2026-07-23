СМИ: Военный самолёт потерпел крушение в Подмосковье

По словам очевидцев, борт упал в поле неподалёку от Звенигорода. Он отметили, что пилоты, которые успели увести самолёт в сторону от жилых домов, успели катапультироваться.

Официального подтверждения о крушении пока нет.

Ранее более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

