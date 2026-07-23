Опыт в цене: Почему работодатели всё чаще выбирают сотрудников старшего возраста

По сведениям Социального фонда России, в начале 2026 года в России зарегистрировано свыше 40,5 миллионов пенсионеров. При этом почти 7,2 миллиона из них сохраняют трудовую занятость и работают официально.



Анализ данных рекрутинговых сервисов демонстрирует заметную динамику: за год интерес пожилых граждан к поиску работы или дополнительного заработка поднялся примерно на 18%. Чаще всего пенсионеры откликаются на вакансии в таких сферах, как торговля, оказание услуг, логистика, охрана, производство и административная деятельность.



Сегодня компании всё чаще видят в сотрудниках старшего возраста надёжных и эффективных специалистов. В условиях острого дефицита рабочей силы и исторически низкого уровня безработицы именно зрелые работники выигрывают за счёт профессионального багажа, собранности и высокой вовлечённости в рабочий процесс — эти качества становятся весомым аргументом при подборе персонала.

Ранее Бессараб в пресс-центре НСН рассказала о динамике занятости пенсионеров в российской экономике и назвала ключевые факторы, которые влияют на их решение продолжать трудовую деятельность.

