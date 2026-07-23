Опыт в цене: Почему работодатели всё чаще выбирают сотрудников старшего возраста

Светлана Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что работодатели всё чаще ценят в таких сотрудниках не только профессиональную квалификацию, но и психологическую устойчивость, высокую мотивацию и самоотдачу. 

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН отметила растущую востребованность работников старшего возраста на рынке труда. По словам парламентария,

«Сегодня работодатели приглашают на рабочие места людей старшего возраста. Это высококвалифицированные специалисты — психологически устойчивые и мотивированные работники. Работодатели охотно берут пенсионеров, приглашают своих бывших ветеранов, если между ними уже были трудовые отношения. Конечно, приглашение или отказ исключительно по возрасту — это дискриминация в трудовых отношениях. Но мы понимаем, что опыт, квалификация и самоотдача на рабочем месте — именно те качества, которые особенно присущи гражданам старшего возраста», — сказала собеседница НСН.
Экономист напомнил, что предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения

По сведениям Социального фонда России, в начале 2026 года в России зарегистрировано свыше 40,5 миллионов пенсионеров. При этом почти 7,2 миллиона из них сохраняют трудовую занятость и работают официально.

Анализ данных рекрутинговых сервисов демонстрирует заметную динамику: за год интерес пожилых граждан к поиску работы или дополнительного заработка поднялся примерно на 18%. Чаще всего пенсионеры откликаются на вакансии в таких сферах, как торговля, оказание услуг, логистика, охрана, производство и административная деятельность.

Сегодня компании всё чаще видят в сотрудниках старшего возраста надёжных и эффективных специалистов. В условиях острого дефицита рабочей силы и исторически низкого уровня безработицы именно зрелые работники выигрывают за счёт профессионального багажа, собранности и высокой вовлечённости в рабочий процесс — эти качества становятся весомым аргументом при подборе персонала.

Ранее Бессараб в пресс-центре НСН рассказала о динамике занятости пенсионеров в российской экономике и назвала ключевые факторы, которые влияют на их решение продолжать трудовую деятельность.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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