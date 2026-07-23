Песков: Говорить о новой динамике по урегулированию на Украине не приходится
Контакты между Россией и США контакты по Украине - это позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментировуя переговоры главы российского МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Марко Рубио на Филиппинах, он также отметил, что пока не стоит предаваться излишнему оптимизму.
«Говорить о новой динамике или об ускорении не приходится», - указал представитель Кремля.
Как пишет RT, Песков также добавил, что Россия остаётся открытой для переговорного процесса и надеется, что «когда американские переговорщики будут посвободнее, они смогут приехать в Москву».
Ранее Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность Москвы озвученным на встрече президентов РФ и США в Анкоридже предложениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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