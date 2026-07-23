Каллас заявила, что Евросоюз готовит новые санкций против России

После утверждения 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюз приступил к работе над новым набором ограничительных мер. Как пишет RT, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

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По её словам, что 21-й санкционный пакет - «не конец пути в вопросе санкций».

«Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», - написала Каллас в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует - «так же как и не существует предела у безумия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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