Каллас заявила, что Евросоюз готовит новые санкций против России

По её словам, что 21-й санкционный пакет - «не конец пути в вопросе санкций».

«Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», - написала Каллас в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует - «так же как и не существует предела у безумия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».