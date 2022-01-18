Отоларинголог назвал симптомы «омикрона»

По его словам, COVID-19 проникает в организм через слизистые — например, через слизистую оболочку глаза. Поэтому симптомом часто становится конъюнктивит. Кроме того, новую разновидность коронавируса отличает сильнейшая боль в горле.

«Очень сильно болит горло — так, будто бы человек жует стекло и глотает», — отметил врач.

Появление конъюнктивита возможно при любом вирусном заболевании, в том числе при COVID-19. Этот симптом характерен для каждого штамма коронавируса, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

