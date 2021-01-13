Открывается запись на вакцинацию для новых категорий граждан в Москве

В Москве с 13 января стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма, сообщил ранее мэр Сергей Собянин.

Также записаться на прививку от коронавируса могут сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, а также работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Кроме того, с 14 января на базе городских поликлиник откроется 30 дополнительных пунктов вакцинации, после этого их общее число увеличится до 100. Вакцинация проводится ежедневно, без выходных.