Открывается запись на вакцинацию для новых категорий граждан в Москве
В Москве с 13 января стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма, сообщил ранее мэр Сергей Собянин.
Также записаться на прививку от коронавируса могут сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, а также работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
Кроме того, с 14 января на базе городских поликлиник откроется 30 дополнительных пунктов вакцинации, после этого их общее число увеличится до 100. Вакцинация проводится ежедневно, без выходных.
Запись на поучение прививки доступна на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.
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