Открытые экскурсии пройдут в Боткинской больнице

Открытые экскурсии пройдут в Боткинской больнице Москвы, легендарном стационаре с более чем вековой историей. Мероприятие можно будет посетить с 23 по 29 ноября бесплатно по предварительной записи.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в городе продолжается проект открытых экскурсий в новые больницы. По ее словам, москвичам впервые предложили новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе.

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Более 11 тысяч желающих уже посетили до открытия флагманский центр больницы имени Филатова. В Боткинской больницы можно будет познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, увидеть гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал, диагностическую палату.

«Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов DaVinci», — отметила чиновник.

Экскурсии проведут медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои Документы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале ранее заявил, что благодаря новым флагманским медицинским центрам столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваЭкскурсииБольницы

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