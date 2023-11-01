Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что благодаря новым флагманским медицинским центрам столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций.
По его словам, в январе 2023 года был открыт центр в ГКБ имени Вересаева, в марте – в НИИ СП имени Склифосовского, а в сентябре – в ГКБ №15 имени Филатова. Все они оснащены современным оборудованим и уникальными гибридными операционными.
Градоначальник уточнил, что с начала работы данных медучреждений хирурги провели почти 15 тысяч экстренных операций, большая часть из которых была выполнена малоинвазивными методами.
«Сейчас строим ещё три флагманских центра в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова. Кроме того, проведем реконструкцию приёмных отделений в 11 городских стационарах», – добавил мэр.
Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что капремонт хирургического корпуса больницы им. Вересаева завершат к концу 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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