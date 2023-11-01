Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи

По его словам, в январе 2023 года был открыт центр в ГКБ имени Вересаева, в марте – в НИИ СП имени Склифосовского, а в сентябре – в ГКБ №15 имени Филатова. Все они оснащены современным оборудованим и уникальными гибридными операционными.

Градоначальник уточнил, что с начала работы данных медучреждений хирурги провели почти 15 тысяч экстренных операций, большая часть из которых была выполнена малоинвазивными методами.

«Сейчас строим ещё три флагманских центра в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова. Кроме того, проведем реконструкцию приёмных отделений в 11 городских стационарах», – добавил мэр.

Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что капремонт хирургического корпуса больницы им. Вересаева завершат к концу 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».