Отдохнувших в Турции или Танзании россиян предложили дважды тестировать на коронавирус

Инициатива поступила от Роспотребнадзора. Прибывающим после отдыха россиянам предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.

Требование не будет касаться членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы из Танзании и Турции.

Граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус.

Новое требование начала действовать с 15 апреля

