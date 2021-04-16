Отдохнувших в Турции или Танзании россиян предложили дважды тестировать на коронавирус

Российских граждан, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на COVID-19, сообщает РИА Новости.

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Инициатива поступила от Роспотребнадзора. Прибывающим после отдыха россиянам предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.

Требование не будет касаться членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы из Танзании и Турции.

Граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус.

Новое требование начала действовать с 15 апреля

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияТуристыКоронавирус
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