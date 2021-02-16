Роспотребнадор: иностранные студенты смогут въехать в Россию после ПЦР-теста

Как говорится в сообщении, у студента должен быть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до прибытия, также студент должен пройти ПЦР-тест после прибытия в Россию в течение 72 часов. До проведения этого анализа прибывший должен быть на самоизоляции.

«Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в сообщении ведомства.

