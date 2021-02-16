Роспотребнадор: иностранные студенты смогут въехать в Россию после ПЦР-теста
Иностранные студенты смогут въехать в Россию при условии, что их ПЦР-тесты на коронавирус будут отрицательны, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Как говорится в сообщении, у студента должен быть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за три дня до прибытия, также студент должен пройти ПЦР-тест после прибытия в Россию в течение 72 часов. До проведения этого анализа прибывший должен быть на самоизоляции.
«Таким образом, студенты-иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Украинский Минздрав получил заявку на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca
- Госдума запретила высаживать из транспорта детей-«зайцев»
- В Кремле назвали слухами возможные перестановки в Минфине и ЦБ
- Роспотребнадор: иностранные студенты смогут въехать в Россию после ПЦР-теста
- Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru