Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в страну россиян сдавать тест на COVID-19
Граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что новое требование начнёт действовать с 15 апреля «в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ».
До прибытия на территорию России гражданам следует заполнить анкету на портале госуслуг, а после приезда «в течение трёх календарных дней пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР» и загрузить результаты теста.
Отметим, что ранее данное требование касалось только тех россиян, которые прибывали в РФ воздушным транспортом.
Ранее в России зарегистрировали тест-систему, которая способна выявить любой вид коронавируса, сообщает Ura.ru. В Федеральном медико-биологическом агентстве отметили, что новинка выявляет все штаммы SARS-CoV-2, циркулирующие на территории РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru