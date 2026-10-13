«Отдельная ниша»: Почему бренды в России все еще продают одежду больших размеров
Алексей Кременсков заявил НСН, модный рынок в России не худеет, и таких тенденций, как у H&M, у нас в стране нет.
Нельзя сказать, что россияне поголовно худеют, и отечественные бренды отказываются от больших размеров, кроме того, Россия всегда шьет по своим лекалам. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
«В России мы считаем, что рынок абсолютно не худеет. Да, конечно, тенденция на здоровый образ жизни есть, но у нас есть еще и экономия сегодня. Люди покупают продукты, которые содержат меньше белка и им больше хочется есть. Возможно, в центральных регионах, Москве, Санкт-Петербурге, тренд на спорт и здоровый образ жизни. Таких тенденций, какие прослеживаются у H&M и других марок, в России нет. Есть другие крупные бренды, которые, наоборот, увеличивают свои объемы продаж. Их много представлено на маркетплейсах и в торговых центрах. Это отдельная ниша. Кроме того, давайте не забывать, откуда у нас идет пошив одежды, это Узбекистан, Турция, Белоруссия, Казахстан. Соответственно, мы шьем по лекалам, которые подходят для нас. Вы можете носить рубашку 50 размера, а пиджак - 48 в виду того, что не стандартизирован единый размерный ряд», — рассказал он.
Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов раскрыл в пресс-центре НСН, что задача бренда одежды сегодня — не урезать размерную сетку, чтобы человек в итоге покупал не свой размер или пытался подстроиться под его стандарты, а делать так, чтобы он выглядел лучше в представленной одежде.
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