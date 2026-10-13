Песков: Правительство обсуждает тему помощи «Яндексу»
Российское правительство обсуждает тему помощи пострадавшему от украинских атак «Яндексу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что говорить о финансовых потерях компании после атак на её дата-центры пока преждевременно.
«Компания сильная, мощная.... она экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения», - добавил представитель Кремля.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сбои в работе «Яндекс Пэй» из-за повреждения дата-центров «Яндекса» не означают утрату денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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