Песков: Правительство обсуждает тему помощи «Яндексу»

Он отметил, что говорить о финансовых потерях компании после атак на её дата-центры пока преждевременно.

«Компания сильная, мощная.... она экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения», - добавил представитель Кремля.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сбои в работе «Яндекс Пэй» из-за повреждения дата-центров «Яндекса» не означают утрату денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

