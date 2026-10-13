В Киргизии опровергли данные об инциденте с самолетом в небе над Россией
Киргизская авиакомпания «Авиа траффик» опровергла данные о том, что ее пассажирский самолет подал сигнал бедствия во время выполнения рейса Бишкек - Москва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что самолет «Авиа траффик» Airbus A320 якобы подал сигнал бедствия в связи с критическим остатком топлива.
«Информация о ЧП не соответствует действительности», - подчеркнули в авиакомпании.
По словам собеседника агентства, все самолеты перевозчика летают в штатном режиме, рейс в российскую столицу долетел благополучно и уже возвращается обратно.
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