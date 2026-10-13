Песков: Связи между договоренностями по дизелю и позицией РФ по Украине нет

Прямой связи между договоренностями с США по дизельному топливу и позицией России по Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он указал, что речь идет о взаимовыгодной статье сотрудничества Москвы и Вашингтона.

«Это отвечает интересам Соединенных Штатов, интересам мировых энергетических рынков и интересам Российской Федерации», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова предоставить дополнительный объем дизельного топлива в США, а также партнерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТопливоУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

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