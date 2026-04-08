Невролог назвал ведение дневников лучшей тренировкой для мозга

Павел Хорошев заявил НСН, что современная молодежь меньше читает, меньше анализирует и не ведет дневники, что приводит к ухудшению памяти и концентрации.

Люди перестали планировать, за них все планирует нейросеть, а любой план – это лучшая тренировка для мозга, заявил НСН невролог Павел Хорошев.

Память людей стала как у золотой рыбки — фокус внимания официально сократился до 47 секунд, сообщают учёные. В начале 2000-х люди могли держать задачу в голове целых 2,5 минуты. Теперь же мозг адаптировался к вечным уведомлениям, прокручиванию ленты и короткому контенту. Эксперты бьют тревогу: чтобы собраться на задачу, сейчас людям нужно настраиваться как минимум 20 минут. Хорошев объяснил, почему проблемы с памятью затрагивают и молодежь.

«Проблема памяти среди молодежи существует, но это не массовый СДВГ. Просто сложно концентрироваться, потому что всюду они подстрахованы, найти информацию можно за секунду, планеры не нужны, все можно сделать с помощью чат-бота. Чат-бот может спланировать ваш день, вашу поездку и так далее, держать в голове ничего не нужно. Люди перестали планировать, за них все планирует нейросеть. Кнопку нажал, все распечатал за секунду, даже не читая, готово. А любой план – это тренировка мозга, настоящая тренировка. Это я уже не говорю, что люди перестали читать в течение дня», - отметил он.

Также он посетовал на то, что люди перестали вести дневники, что плохо влияет на работу мозгу.

«Раньше мы все вели дневник, не школьный, а просто записывали свои мысли. Для мозга это великая работа. Почему? Потому что мы анализируем, что было за день, сжимаем информацию, а потом еще и что-то фиксируем. Я исключаю возможность, чтобы наши потомки обнаружили дневники наших современников. Это просто ужасно. Люди перестали думать, осмысливать», - заключил собеседник НСН.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) требует вмешательства и коррекции со стороны родителей и врачей ради будущего самого ребенка, при этом не стоит путать СДВГ и отсутствие воспитания. Об этом в пресс-центре НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Михалев
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры