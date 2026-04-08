Люди перестали планировать, за них все планирует нейросеть, а любой план – это лучшая тренировка для мозга, заявил НСН невролог Павел Хорошев.

Память людей стала как у золотой рыбки — фокус внимания официально сократился до 47 секунд, сообщают учёные. В начале 2000-х люди могли держать задачу в голове целых 2,5 минуты. Теперь же мозг адаптировался к вечным уведомлениям, прокручиванию ленты и короткому контенту. Эксперты бьют тревогу: чтобы собраться на задачу, сейчас людям нужно настраиваться как минимум 20 минут. Хорошев объяснил, почему проблемы с памятью затрагивают и молодежь.