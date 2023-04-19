«Ослабели к новым штаммам»: Эффективность вакцин от COVID-19 упала в 37 раз

Вакцины от коронавируса к новым штаммам ослабели, но пока эффективны, сказал НСН Александр Чепурнов.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил в беседе с НСН, что эффективность вакцин от коронавируса упала в 37 раз.

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Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур». Болезнь протекает в легкой форме. Чепурнов говорит, что вакцины ослабели.

«Данные которые я вижу, то относительно новым вариантам вакцина ослабела в 37 раз. Это происходит из-за того, что изменяется антигенный портрет, но пока они эффективны. Мне симпатична векторная вакцина – «Спутник V» и зарубежные аналоги, а не мРНК- вакцина», - сказал Чепурнов.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил НСН о появлении в ближайшем будущем новой российской вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
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