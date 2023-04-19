«Ослабели к новым штаммам»: Эффективность вакцин от COVID-19 упала в 37 раз

Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур». Болезнь протекает в легкой форме. Чепурнов говорит, что вакцины ослабели.

«Данные которые я вижу, то относительно новым вариантам вакцина ослабела в 37 раз. Это происходит из-за того, что изменяется антигенный портрет, но пока они эффективны. Мне симпатична векторная вакцина – «Спутник V» и зарубежные аналоги, а не мРНК- вакцина», - сказал Чепурнов.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил НСН о появлении в ближайшем будущем новой российской вакцины от коронавируса.

