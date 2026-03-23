Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов
Около 60% врачей и медсестер в России не поддерживают инициативу Министерства здравоохранения РФ о вводе в больницах униформы разных цветов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос сервиса «Актион медицина».
Медики считают белые халаты символом профессии. Кроме того, многие из них опасаются, что рабочую одежду «странных оттенков» придется покупать за свой счет. Участников исследования возмущает отдельный фиолетовый цвет для руководства — медики считают это поощрением социального расслоения.
Сторонники инициативы указывают на практичность темных цветов в отделениях, где форма часто пачкается, например в хирургии. В Минздраве напоминают, что цветовое разделение носит рекомендательный характер и последнее слово остается за медицинскими организациями.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете формы медицинского персонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов
- СМИ: План США и Израиля по восстанию в Иране провалился
- СМИ: Военные США начали ставить под сомнение цели операции в Иране
- СМИ: Зеленский окружен проблемами со всех сторон
- Дорогая нефть может принести бюджету РФ до 3,5 трлн рублей
- Экс-советник Трампа: Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой до конца XXI века
- У иностранцев падает популярность российского гражданства
- Экс-глава Еврокомиссии Юнкер выступил за нормализацию отношений с Москвой
- Дмитриев: ЕС без нефти и газа может насладиться успехом русофобией
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot