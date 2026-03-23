Опрос: Большинство медиков не поддерживают униформу разных цветов

Медики считают белые халаты символом профессии. Кроме того, многие из них опасаются, что рабочую одежду «странных оттенков» придется покупать за свой счет. Участников исследования возмущает отдельный фиолетовый цвет для руководства — медики считают это поощрением социального расслоения.

Сторонники инициативы указывают на практичность темных цветов в отделениях, где форма часто пачкается, например в хирургии. В Минздраве напоминают, что цветовое разделение носит рекомендательный характер и последнее слово остается за медицинскими организациями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете формы медицинского персонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

