«На людей не перешел»: Онищенко назвал новую мутацию птичьего гриппа незаразной

«Птичий грипп с момента своего появления уже научился заражать примерно 50 видов млекопитающих и 350 видов птиц (только в прошлом году было уничтожено свыше 100 млн голов птиц). Кроме того, в 2024 году этот вид гриппа обнаружили в нескольких сотнях хозяйств в США, занимающихся разведением молочных коров. Это делает более тесным контакт человека с заболеванием. Однако на людей птичий грипп в полной мере не перешел и не научился передаваться от человека к человеку. Не вижу никаких проблем и с приготовлением вакцины: уже в марте мы получим штаммовый состав вакцины на сентябрь 2025 года — весну 2026 года. С конца августа 2025 года мы планируем привить около 70 млн человек. Главная же опасность вируса гриппа в том, что он очень быстро мутирует», — сказал Онищенко.

Также собеседник НСН рассказал, как вести себя тем, кто уже заболел гриппом.

«Обязательно нужно обращаться к врачу, ни в коем случае не переносить грипп на ногах (так можно заразить десятки и даже сотни человек) и не заниматься самолечением. Проявлять бдительность нужно и в семье — максимально самоизолироваться, возможно, даже воспользоваться госпитализацией по эпидпоказаниям. Усложняет ситуацию и то, что сейчас, в конце зимы, нагрянули морозы, — все накопленные резервы на исходе, поэтому любое заражение будет протекать тяжелее, чем осенью или в начале зимы. Нужно нормально питаться, соблюдать режим сна, одеваться по погоде, а главное — не паниковать, но быть бдительными», — подытожил он.

Ранее в США число умерших от гриппа впервые за последние пять лет превысило число умерших от последствий COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

