Инфекционист сравнил продолжительность болезни при разных штаммах COVID-19

Болезнь при разных видах штаммов коронавирусной инфекции продолжается примерно одинаково. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Не обязательная, а массовая. В Якутии определились с масштабами вакцинации от COVID-19

«Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов», - сказал РИА Новости Малышев.

Между тем, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека, этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:Коронавирус
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