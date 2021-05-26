Инфекционист сравнил продолжительность болезни при разных штаммах COVID-19
Болезнь при разных видах штаммов коронавирусной инфекции продолжается примерно одинаково. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.
«Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов», - сказал РИА Новости Малышев.
Между тем, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека, этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru