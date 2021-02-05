Онкологи: вздутие живота - симптом смертельно опасной болезни

Вздутие живота может говорить не только о чрезмерном употреблении продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника, пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.

По словам экспертов, вздутие брюшной полости может указывать на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость, которая в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.