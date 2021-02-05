Онкологи: вздутие живота - симптом смертельно опасной болезни
Вздутие живота может говорить не только о чрезмерном употреблении продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника, пишет Express со ссылкой на данные Британской онкологической ассоциации.
По словам экспертов, вздутие брюшной полости может указывать на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость, которая в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.
Среди других причин вздутия - гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.
Специалисты рекомендуют при вздутии обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение.
Как сообщалось, в синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний, сообщил «Пятому каналу» химиотерапевт Андрей Базылев.
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