Онколог: Орехи и селедка способны предотвратить рак

Специалист объяснил, что антиоксиданты, которые содержатся в таких продуктах, способны исключить развитие вредоносных процессов в организме.

«Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают клетки от токсического воздействия оксидантов», — пишет Карасев.

В числе продуктов, богатых полезными соединениями, онколог указал арахис, шиповник и селедку. В них есть вещества, содержащие аскорбиновую кислоту и ликопин. Также эти продукты обладают сильными антиокислительными свойствами.

Ранее врач Михаил Мяснянкин призвал отказаться от жареного на подсолнечном масле мяса, особенно в случае его повторного использования. Такое масло, утверждает специалист, является причиной образования канцерогенов.



