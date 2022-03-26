Онколог: Орехи и селедка способны предотвратить рак

Употребление орехов, плодов шиповника и селедки могут предотвратить образование и развитие злокачественных опухолей в организме человека. Об этом заявил онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления орехов

Специалист объяснил, что антиоксиданты, которые содержатся в таких продуктах, способны исключить развитие вредоносных процессов в организме.

«Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают клетки от токсического воздействия оксидантов», — пишет Карасев.

В числе продуктов, богатых полезными соединениями, онколог указал арахис, шиповник и селедку. В них есть вещества, содержащие аскорбиновую кислоту и ликопин. Также эти продукты обладают сильными антиокислительными свойствами.

Ранее врач Михаил Мяснянкин призвал отказаться от жареного на подсолнечном масле мяса, особенно в случае его повторного использования. Такое масло, утверждает специалист, является причиной образования канцерогенов.


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ФОТО: pixabay.com
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