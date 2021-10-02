Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления орехов

Орехи богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Хранить их рекомендуется в скорлупе, потому что чищенные орехи быстро окисляются.

Диетолог рекомендовала употреблять орехи сырыми, напомнив, что при обжарке, а также добавлении соли или сахара они утрачивают полезные свойства.

Фус отметила пользу орехов для снижения риска ишемической болезни сердца, онкологии и, как следствие, преждевременной смерти. Диетолог рекомендовала в профилактических целях съедать ежедневно не более горсти (20 граммов) в день, предупредив о калорийности продукта и способности вызывать аллергическую реакцию.

Ранее канадские ученые выяснили, какой продукт лучше подходит для перекуса. Как пишет издание Planet Today, им оказался миндаль. Отмечается, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов. Как показал проведенный эксперимент, у части добровольцев при регулярном употреблении миндаля снизился вес, а у остальных остался на том же уровне. При

