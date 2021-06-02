Врач назвал продукты, которые могут привести к онкологии

Врач Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

По его словам, следует отказаться от жареного на подсолнечном масле мяса, особенно в случае его повторного использования. Такое масло является причиной образования канцерогенов.

Из рациона лучше исключить излишний жир, сахар, а также следить за потребляемыми калориями.