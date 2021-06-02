Врач назвал продукты, которые могут привести к онкологии

Врач Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

По его словам, следует отказаться от жареного на подсолнечном масле мяса, особенно в случае его повторного использования. Такое масло является причиной образования канцерогенов.

Из рациона лучше исключить излишний жир, сахар, а также следить за потребляемыми калориями.

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«Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями», — пояснил Мяснянкин в эфире «Пятого канала».

Медик добавил, что плохо на здоровье влияют продукты, загрязненные канцерогенными веществами или минеральными удобрениями. В том числе алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени.

Врач подчеркнул, что вредные продукты в рационе необходимо заменить большим количеством зелени, фруктов и овощей. Все они отличаются высоким содержанием в них антиканцерогенных веществ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОнкологияВрачи
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