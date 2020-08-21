Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Люди, сконцентрированные на негативных эмоциях, более подвержены онкологическим заболеваниям. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев. При этом, он подчеркнул, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. Однако существует ряд факторов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет РИА Новости. По мнению онколога, к ним относятся хронический стресс, неправильное питание, хроническое воспаление и генетическая предрасположенность.
Ранее стало известно, что в Архангельской области отмечен самый высокий показатель заболевания раком в 2019 году — 566 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве РФ. В число регионов с высокими показателями заболеваемости онкологией вошли также Орловская (546,9), Ярославскоая (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также в Севастополь (532)», передает RT.
Меньше всего болеют раком жители Дагестана — 163,6 случая на 100 тысяч населения.
Общий уровень заболеваемости по России при этом составил 436,3 случая на 100 тысяч населения, отмечает Ura.ru.
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