Онколог рассказал, кто чаще болеет раком

Люди, сконцентрированные на негативных эмоциях, более подвержены онкологическим заболеваниям. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев. При этом, он подчеркнул, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. Однако существует ряд факторов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет РИА Новости. По мнению онколога, к ним относятся хронический стресс, неправильное питание, хроническое воспаление и генетическая предрасположенность.

Бесплатный онкоскрининг в Москве: где пройти, как записаться

Ранее стало известно, что в Архангельской области отмечен самый высокий показатель заболевания раком в 2019 году — 566 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве РФ. В число регионов с высокими показателями заболеваемости онкологией вошли также Орловская (546,9), Ярославскоая (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также в Севастополь (532)», передает RT.

Меньше всего болеют раком жители Дагестана — 163,6 случая на 100 тысяч населения.

Общий уровень заболеваемости по России при этом составил 436,3 случая на 100 тысяч населения, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеОнкологияВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры