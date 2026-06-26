Онколог назвала первый признак самого частого вида рака кожи

Рак кожи входит в число самых распространенных онкологических заболеваний в мире, а его наиболее частая форма базалиома на начальных этапах протекает безболезненно и остается незамеченной. Об этом врач-онколог Ольга Кравченко рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнула, что первым тревожным сигналом служит любое новое или видоизменяющееся образование на теле. Оно не заживает подобно обычной ране и имеет склонность к постепенному росту и структурным изменениям.