Онколог назвала первый признак самого частого вида рака кожи
Рак кожи входит в число самых распространенных онкологических заболеваний в мире, а его наиболее частая форма базалиома на начальных этапах протекает безболезненно и остается незамеченной. Об этом врач-онколог Ольга Кравченко рассказала в беседе с «Лентой.ру».
Специалист подчеркнула, что первым тревожным сигналом служит любое новое или видоизменяющееся образование на теле. Оно не заживает подобно обычной ране и имеет склонность к постепенному росту и структурным изменениям.
По словам медика, классическим ранним проявлением выступает небольшой узелок или пятно телесного, розоватого либо перламутрового цвета с гладкой и слегка блестящей поверхностью. Иногда на таком участке проступает тонкая сосудистая сетка, при этом очаг не вызывает боли, но может слегка кровоточить или покрываться корочкой.
Подобное образование не проходит самостоятельно и со временем неуклонно увеличивается в размерах. Именно это несоответствие между ожидаемым заживлением и реальным поведением пятна заставляет специалистов заподозрить развитие злокачественной опухоли.
Между тем главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в беседе с НСН рассказал, почему у молодежи стали чаще находить онкологию.
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