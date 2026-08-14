«У нас есть федеральный закон прямого действия, который устанавливает полномочия как самих регионов, так и образовательных организаций (школ) на возможность введения требований к единому фасону и цвету школьной формы. ГОСТ не является обязательным. Он предназначен для добровольного использования в тех случаях, если школа или субъект РФ устанавливают требования. ГОСТ устанавливает требования к тканям и пошиву. Он был разработан в ответ на запрос потребительского и родительского сообществ — как сделать форму более практичной. ГОСТ установил показатели качества изделия, чтобы оно дольше эксплуатировалось, сохраняло хороший внешний вид, чтобы ребёнок в нём выглядел опрятно и нарядно. Установлены показатели к несминаемости, разрывной нагрузке швов, истираемости, образованию катышков», — сказала собеседница НСН.

По данным аналитиков, в 2026 году расходы на базовый набор школьных вещей составят около 37,6 тыс. рублей для мальчика и порядка 43,7 тыс. рублей — для девочки. За прошедший год стоимость такого комплекта подросла на 6,3–6,5%. При этом итоговая сумма далеко не универсальна: она складывается с учётом целого ряда факторов — от локации и правил конкретной школы до личных приоритетов семьи в вопросах экономии. Особого внимания требует покупка школьной формы: в среднем комплект базовых вещей обойдётся в 17–18 тыс. рублей. Помимо этого, придётся предусмотреть дополнительные траты — на сменную обувь, форму для физкультуры и кроссовки, которые добавят к бюджету ещё несколько тысяч рублей.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила НСН, что прежде чем запрещать школьникам одежду с иностранными надписями, российская промышленность должна создать свою. А председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выразила уверенность, что все запреты будут иметь обратный эффект.

