Ограничение цен на топливо ввели в Новосибирской области
Новосибирская область стала первым регионом РФ, в котором был внедрён новый механизм сдерживания цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В частности, региональный Минпромторг заключил с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Так, максимальная торговая надбавка на топливо, поставляемое компанией «Газпром нефть», составит не более 15% от оптовой цены.
«В случае выполнения компанией обязательств по снабжению региона топливом в оптовом сегменте, мы обеспечим регламентированную минимальную наценку и установим предельный уровень розничных цен», - отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что принятое решение «должно положительно сказаться на ценообразовании в рознице в целом по региону».
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе введут лимит на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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