Ограничение цен на топливо ввели в Новосибирской области

В частности, региональный Минпромторг заключил с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Так, максимальная торговая надбавка на топливо, поставляемое компанией «Газпром нефть», составит не более 15% от оптовой цены.

«В случае выполнения компанией обязательств по снабжению региона топливом в оптовом сегменте, мы обеспечим регламентированную минимальную наценку и установим предельный уровень розничных цен», - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что принятое решение «должно положительно сказаться на ценообразовании в рознице в целом по региону».

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе введут лимит на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

